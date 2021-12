Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane s-au intoxicat, vineri seara, cu monoxid de carbon din cauza unui boiler defect, in comuna Vadu Sapat, judetul Prahova. Doua persoane au fost gasite inconstiente de medici, dar si-au revenit dupa administrarea de oxigen. Echipaje medicale ale SMURD si SAJ Prahova intervin, vineri…

- Jarul cazut din soba este cauza incendiului de luni seara, in urma caruia doua persoane au fost gasite carbonizate intr-o casa din satul Fruntesti, comuna Filipeni, potrivit Agerpres. "Cauza probabila este jarul cazut din sistemele de incalzit", a declarat, marti, purtatorul de cuvant al ISU…

- O tanara, de 19 ani, dintr+o comuna ieseana, a murit in cada dupa ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon de la un boiler. Aceasta era acasa doar cu tatal sau, mama acesteia fiind plecata in sat. Familia sa a observat ca ceva e in neregula doar dupa ce mama acesteia s-a intors acasa, informeaza Antena3…

- O femeie și un barbat au murit, sambata, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, intr-o comuna din județul Dolj, anunța Mediafax. ISU Dolj anunța ca a fost chemat sa intervina in comuna Leu pentru acordarea de ingrijiri medicale la doua persoane intoxicate cu monoxid de carbon. Echipele…

- Doua persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon pe strada Regele Ferdinand, intr-un gang unde funcționeaza mai multe firme, intre care și un Service GSM și o societate care face traduceri. Incidentul a fost semnalat vineri, 5 noiembrie, in jurul orei 13.30. Mai multe echipaje s-au deplasat la…

- Un barbat de 62 de ani s-a intoxicat cu monoxid de carbon in propria casa. Cazul a fost inregistrat in dimineața zilei de 4 noiembrie in localitatea din localitatea Chirianca, raionul Strașeni.Barbatul a fost gasit in stare inconștienta de catre un coleg de serviciu.

- Doi barbați in varsta de 75 și 61 de ani au fost gasiți fara suflare in propria casa in raionul Taraclia. Tragedia s-a produs in satul Valea Perjei.Potrivit IGSU, trupurile neinsuflețite au fost depistate in interiorul casei de locuit de catre rudele acestora.

- 91,2% din decesele pacienților COVID inregistrate in saptamana 18 – 24 octombrie au fost la persoane nevaccinate, arata datele INSP publicate miercuri. In aceeași saptamana, 34,7% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Prahova, Iași, Ilfov și Constanța. 73,1% din cazurile confirmate au…