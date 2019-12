Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 11 persoane au fost ranite in urma ciocnirii celor doua trenuri din Gara Ploiești Triaj, toate victimele fiind conștiente. Traficul feroviar este blocat intre Ploiești Sud și București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova.Potrivit ISU Prahova, in urma…

- Seful Departamentului de Urgenta, Raed Arafat, a explicat ca in urma accidentului feroviar din Prahova se intervine in forta si a fost trimis inclusiv elicopterul SMURD, chiar daca exista doar persoane ranite usor, la o prima evaluare, potrivit antena3.ro. "Deocamdata se pare ca nu avem nicio persoana…

- Numarul persoanelor ranite in urma ciocnirii a doua trenuri in gara Ploiesti triaj a crescut la 11, dintre care una va fi transportata la spital cu elicopterul, informeaza ISU Prahova. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de salvare care au facut triajul persoanelor implicate in accident. ‘Alte…

- Un turism si o dubita au intrat in coliziune, pe DN 1A in localitatea Maneciu. Accidentul s-a produs dupa ora 21.00, la km 136+300. 5 persoane au fost vatamate in accident, un pasager ramanand incarcerat si fiind nevoie de interventie speciala pentru a-l elibera dintre fiarele contorsionate. Din primele…

- Opt persoane au ajuns la spital, joi, dupa ce un microbuz cu 16 pasageri, care mergea spre Apahida, s-a rasturnat. Polițiștii precizeaza ca in conditiile neadaptarii vitezei pe carosabilul umed, soferul autovehiculului a pierdut controlul intr-o curba. Accidentul a avut loc in zona localitații Caianu.…

- Una dintre cele patru persoane implicate in accidentul care a avut loc duminica seara, pe raza localitatii Sandra, a decedat, intre raniti aflandu-se si doi minori care au fost transportati la spital, a informat IPJ Timis."Soferul unui autoturism care se deplasa dintre Timisoara spre Cenad,…

- Patriarhia Romana transmite condoleante familiilor celor decedati, sambata, in accidentul rutier care a avut loc in judetul Ialomita si se roaga pentru cei raniti, aflati in spital. "Am aflat cu multa intristare de tragicul accident rutier petrecut in dimineata acestei zile de 5 octombrie…

- Barbatul accidentat grav, luni seara, la Breaza, și stabilizat pe moment de echipajele de urgența, prin manevre de resuscitare, nu a supraviețuit, a anunțat IJP Prahova. Potrivit sursei citate, victima, in varsta de 58 de ani, a murit in aceasta dimineața, la spital. Va reamintim ca barbatul…