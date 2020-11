Prahova: Pârtia de săniuţe de la Buşteni şi cele de începători de la Azuga, deschise pentru turişti Zeci de turisti, intre care multi copii, se afla, luni dupa-amiaza, pe partiile din Busteni si Azuga, unde practica sporturi de iarna in conditiile in care autoritatile au reusit amenajarea si deschiderea unor portiuni pentru sanii si schi pentru incepatori. Potrivit datelor postate, luni, pe pagina de Facebook a Domeniului schiabil Kalinderu, partia de saniute a fost deschisa oficial, imaginile transmise live de camerele amplasate in zona aratand ca zeci de persoane, intre care multi copii, se afla pe partie. De asemenea, tunurile de zapada artificiala functioneaza in continuare. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

