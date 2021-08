Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient de 61 de ani internat la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica din Calinești, județul Prahova, a murit dupa ce ar fi fost lovit de un angajat. Victima ar fi avut un coflict cu un alt pacient, iar angajatul centrului a intervenit sa calmeze spiritele și l-ar fi lovit pe barbat.…

- Un barbat de 61 de ani internat la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap de la Calinești a murit, joi, iar principalul suspect in acest caz este un angajat al instituției. Pacientul s-ar fi batut in urma cu cateva zile cu fratele sau, iar angajatul…

- Un pacient al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti a decedat la cateva zile dupa ce ar fi fost batut de catre un angajat al unitatii, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie…

- La data de 5 august, a.c., in jurul orei 11.00 polțiștii Secției nr. 2 de poliție Rurala Florești au fost sesizați de catre personalul medical din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica Calinești, despre faptul ca la aceași data in jurul orei 6.50 un pacient in varsta de 61 de ani…

- Joi, 5 august, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției nr. 2 de Poliție Rurala Florești au fost sesizați de catre personalul medical din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica Calinești, despre faptul ca in dimineața aceleiași zile, in jurul orei 6.50, un pacient in varsta de 61…

- O tanara in varsta de 23 de ani din București a fost omorata in bataie de iubitul sau. Femeia a sunat la 112. In ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. Update. Barbatul a fost gasit decedat. Agresorul s-ar fi spanzurat. Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul București…

- O tanara in varsta de 23 de ani din București a fost omorata in bataie de iubitul sau. Femeia a sunat la 112. In ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. „Astazi, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata , in locuința,…

- O tanara mama din județul Maramureș este suspectata ca și-ar fi ucis cei doi copii, de patru luni, respectiv un an și noua luni. Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel Sistemul Național Unic Apeluri de Urgența 112 de catre un barbat, in data de 02 iunie a.c., ora 10.54,…