Jurnalistul Oreste Teodorescu s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT Ploiesti, unde a fost audiat intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc in care creatorul de moda Razvan Ciobanu si cantaretul cunoscut sub numele de Elis Armeanca au calitatea de suspecti.



La iesirea din sediul DIICOT Ploiesti, Oreste Teodorescu a declarat ca nu are "nicio legatura" cu acest dosar, ca nu a consumat, nu a cumparat si nu a traficat droguri de niciun fel si ca procurorii i-au prezentat patru fotografii cu persoane pe care nu le cunoaste.



Totodata, el a precizat ca a fost chemat…