Prahova ocupă locul opt în topul național al salariului mediu net Lefurile din ramura servicii le-au depasit pe cele din industrie si constructii N. Dumitrescu In luna septembrie a acestui an, castigul salarial mediu net din județul Prahova a fost de 3.337 de lei/salariat, mai mare cu 233 lei fața de aceeași luna a anului trecut. Datele sunt oficiale și au fost transmise de catre Direcția Județeana de Statistica Prahova, potrivit careia, la nivel național, județul Prahova ocupa locul 8 dupa castigul salarial mediu net, primele locuri fiind ocupate de Bucuresti (4.554 lei), Cluj (4.232 lei), Timis (3.830 lei), Ilfov (3.560 lei), Sibiu (3.502 lei), Iasi (3.467… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

