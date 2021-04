Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost trimise in judecata de DNA Ploiesti dupa ce au importat din Turcia zahar pe care l-au declarat la vama ca fiind sare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 7 milioane de lei.

- DNA Ploiești a anunțat trimiterea in judecata a unui dosar privind folosirea la Autoritatea Vamala a documentelor vamale comerciale falsificate, savarșite in forma autoratului, complicitați și instigarii. Faptele s-ar fi petrecut in perioada 2008 – 2009.

- F. T. Oameni ai legii din cadrul Poliției municipiului Ploiești – Secția de Poliție Rurala Blejoi au documentat activitatea infracționala a unor persoane banuite de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat și a unei infracțiuni de talharie. Apoi, in urma unei prinderi in flagrant și a efectuarii…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații anunța ca se fac proceduri pentru transferul in strainatate a celor doua victime ale incendiului de la fabrica de prelucrare a țițeiului din Prahova. Potrivit Ministerului Sanatații, la UPU Ploiești se face in prezent evaluarea, se ofera asistenta medicala…

- Rechizitoriul prin care sase complici ai unuia dintre cei mai periculosi infractori romani, Tudor Florian zis Rechinu, au fost trimisi in judecata de DIICOT, descrie modul in care banda acestuia a obtinut milioane de dolari in Mexic, prin operatiuni de skimming, santaj, violente si chiar omor. Cei sase…

- Un fost ofiter de la Crima Organizata Cluj care fila si santaja oameni de afaceri a fost trimis in judecata de catre DIICOT. Doi dintre inculpati au fost prinsi in flagrant in vara anului trecut.

- O firma din Panciu si reprezentantul acesteia au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru frauda cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la peste 8 milioane de lei. Reprezentantul firmei ar fi creat un circuit financiar cu ramificatii in Bulgaria, China, Turcia, Cipru si Slovenia…

- Aapostol Constantin Viorel, consilierul juridic al Primariei Filipestii de Padure si Niculae Daniela Georgeta, secretarul aceleiasi institutii publice, au fost deferiti justitiei de procurorii anticoruptie din Ploiesti. Cei doi sunt acuzati de complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase…