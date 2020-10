Stiri pe aceeasi tema

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti din Prahova. Oamenii legii au aplicat amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres. Politisti din cadrul Sectiei de Politie…

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti, acestia aplicand amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, scrie Agerpres.

- Un scandal izbucnit la Tinosu, duminica seara, a dus la o adevarata desfașurare de forțe pentru calmarea scandalagiilor. IJP Prahova a anunțat ca la eveniment au intervenit și luptatorii Serviciului Acțiuni Speciale, iar polițiștii au tras un foc de avertisment ca sa-i potoleasca pe cei implicați.…

- Un scandal in care au fost implicate noua persoane, sase femei si trei barbati, a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, unul dintre politistii sositi la fata locului folosind armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale, a informat Inspectoratul…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu, sambata, cu privire la faptul ca, pe traseul de deplasare al unui cortegiu funerar, mai multe persoane nu ar fi respectat normele de prevenire al noului coronavirus. Citeste si: Virgil Musta, scenariu sumbru: "E vorba…

- Un conflict in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc, marti seara, in localitatea prahoveana Romanesti, politistii efectuand patrule in zona pentru a evita izbucnirea unui nou scandal. Potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova,…

- O petrecere cu aproximativ 170 de persoane organizata intr-un salon de evenimente din Capitala a fost oprita, in noaptea de joi spre vineri, de polițiști.Polițiștii din Capitala au fost sesizați, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00, ca dintr-un salon de evenimente se aude muzica…

- Nunta a avut loc, joi seara, intr-un cort din comuna Vernesti, judetul Buzau. "La momentul controlului, in interiorul incintei se aflau 110 persoane care participau la o nunta. Politistii au adus la cunostinta organizatorului prevederile legale si au pus in vederea acestuia sa se conformeze…