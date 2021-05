Prahova: Numărul persoanelor evacuate la Vărbilău din cauza unei alunecări de teren a ajuns la 16 Numarul persoanelor din comuna Varbilau, sat Livadea, care s-au autoevacuat, plecand la rude, din cauza unei alunecari masive de teren a ajuns la 16, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova anuntand, miercuri, ca pamantul continua sa se disloce in zona. "Alunecarea de teren din localitatea Varbilau este activa in continuare. Pentru a preintampina orice situatie de natura sa le puna viata in pericol, alte patru persoane din doua locuinte vor pleca la rude. Situatia este atent monitorizata, iar de indata ce alunecarea se va stabiliza, autoritatile locale vor interveni pentru refacerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

