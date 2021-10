Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a fost ranit grav, sambata, intr-un accident rutier produs pe DN 1, in zona localitatii prahovene Potigrafu, fiind solicitata interventia unui elicopter SMURD, potrivit Agerpres. "Barbat in varsta de 30 de ani, in timp ce conducea o motocicleta pe sensul de mers catre Ploiesti,…

- "Politistii Biroului rutier Ramnicu Valcea au intervenit la un accident rutier petrecut pe DJ 647, comuna Mihaesti. Sunt implicate doua autoturisme conduse de un barbat de 27 de ani, iar celalalt sofer are 39 de ani. Acestia au fost testati cu aparatul etilotest rezultand ca nu au consumat alcool",…

- "Politistii Biroului rutier Ramnicu Valcea au intervenit la un accident rutier petrecut pe DJ 647, comuna Mihaesti. Sunt implicate doua autoturisme conduse de un barbat de 27 de ani, iar celalalt sofer are 39 de ani. Acestia au fost testati cu aparatul etilotest rezultand ca nu au consumat alcool",…

- Accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta noaptea trecuta, in jurul orei 22.30.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta.Un pieton a fost…

- Trei echipaje SMURD si unul de la Ambulanta au intervenit luni seara la un accident rutier produs pe autostrada A1, la km 276, in care ar fi fost implicate patru persoane, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Din primele informatii, accidentul rutier s-a produs…

- In urma impactului, cisterna s-a rasturnat. La fata locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere si trei ambulante SMURD, din care una de terapie intensiva mobila.Din primele informații, in cele cele doua vehicule se aflau trei adulti si un minor. O persoana din autoturism a ramas prinsa intre…

- O motoclicleta a fost implicata intr un accident rutier, la intrare in localitatea 2 Mai, judetul Constanta. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident…

- Accident rutier la iesire din Constanta, spre Cumpana, la sensul giratoriu. Un accident rutier s a produs la sensul giratoriu de la Cumpana, anunta Serviciul de Ambulanta al judetului ConstantaEvenimentul rutier s a soldat cu o victima. La fata locului se afla Smurd B si Saj B2.In urma cu cateva momente,…