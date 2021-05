Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 14 ani, din Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors, familia alertand Poliția, care a dat-o in cautare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un scriitor in varsta de 60 de ani, din satul Bobalna, a plecat de la locuinta sa și nu s-a mai intors. Daca il vedeți, nu ezitați sa sunați la 112 pentru a anunța imediat Poliția! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, ieri, 6 mai, in jurul orei 9, scriitorul CRISTEA ALEXANDRU, in varsta…

- Trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit, duminica seara, in albia raului Teleajen, pe raza localitatii prahovene Pleasa, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, relateaza Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova,…

- Mai multe TIR-uri sunt oprite, miercuri, pe DN 1A, artera pe care se circula in conditii de iarna, traficul in zona fiind redus, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Potrivit sursei citate, de la km 156 - (zona Fabricii de Apa) pana la km 159 se circula in conditii…

- Polițiștii ieșeni desfașoara o ampla operațiune de cautare a trei minori care au disparut din centrele multifuncționale ale Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Iași. Un baiat de 12 ani și doua fete de 13 și 14 ani au disparut in ultimele doua zile de la doua astfel de…