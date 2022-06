Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Nationale, a anuntat vineri ca peste 5.000 de persoane interesate de serviciul militar voluntar au aplicat pentru cele aproximativ 1500 locuri in doar cateva saptamani, iar inscrierile continua. Dincu a declarat ca a discutat cu civili care i-au transmis parerile lor…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, le-a spus elevilor, la ceremonia de organizata vineri cu prilejul implinirii a 110 ani de la infiintarea Colegiului National Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, ca „Romania nu este perfecta, Romania are coruptie, uneori o sa vedeti ca nu functioneaza meritocratia,…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, va participa vineri, 3 iunie, incepand cu ora 12.00, la activitatile prilejuite de sarbatorirea a 110 ani de la infiintarea Colegiului National Militar "Dimitrie Cantemir" de la Breaza. Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza continua traditiile…

- Elevii de clasa a XII-a isi iau ramas bun de la scoala pentru a se pregati de examenul de bacalaureat si apoi pentru facultate. Cu aceasta ocazie, ei au tinut sa marcheze momentul intr-un mod deosebit. De exemplu, la Sighisoara, elevii Colegiului National Mircea Eliade au defilat pe strazi, imbracati…

- ”Este amintirea despre bravii ostasi care au luptat pentru apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor Romaniei in campaniile purtate de Armata Romaniei in al doilea Razboi Mondial", a subliniat vineri ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, in mesajul prilejuit…

- FOTO| Cine este eleva din Romania admisa la West Point. A fost un singur loc disponibil pentru romani Cine este eleva din Romania admisa la West Point. A fost un singur loc disponibil pentru romani Eleva in clasa a XII-a la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, din Breaza, județul Prahova,…

