Prahova: Mii de gospodării, fără curent electric în urma unei furtuni care a provocat avarii la reţeaua de alimentare Vantul puternic a produs avarii la reteaua de alimentare cu electricitate, astfel ca, duminica dimineata, erau afectate trei linii de medie tensiune si 30 puncte de transformare. Datele facute publice de ISU Prahova arata ca 3.590 consumatori din orasele Breaza si Comarnic si din comunele Provita de Sus, Provita de Jos nu au electricitate. In teren actioneaza echipe ale operatorului de energie electrica pentru remedierea defectiunilor. In zona de munte s-au produs local si inundatii. Astfel, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei la inundatii de carosabil in Sinaia si Comarnic si pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

