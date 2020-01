Prahova: Mascaţi care fugeau cu o geantă, prinşi de poliţişti; ulterior s-a stabilit că era o farsă filmată Doua persoane mascate care fugeau cu o geanta voluminoasa au fost prinse de politisti, marti, in Ploiesti, ulterior stabilindu-se ca cele doua persoane faceau o farsa filmata, informeaza IPJ Prahova. "Un politist din Prahova, in timp ce se deplasa spre locul de munca, pe str. Cavalului, din Ploiesti, a vazut 2 barbati cu fetele acoperite, care fugeau si transportau o geanta voluminoasa. Avand in vedere cele observate, s-a conturat ideea ca este vorba despre o fapta penala, asa ca a intervenit si a imobilizat cei 2 barbati, prin folosirea mijloacelor specifice, dar fara a executa focuri de arma.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane mascate care fugeau cu o geanta voluminoasa au fost prinse de politisti, marti, in Ploiesti, ulterior stabilindu-se ca cele doua persoane faceau o farsa filmata, informeaza IPJ Prahova, citata de Agerpres. „Un politist din Prahova, in timp ce se deplasa spre locul de munca, pe str. Cavalului,…

- Doi tineri din Ploiesti au fost surprinsi in aceasta dupa amiaza pe strada Cavalului in timp ce transportau o geanta voluminoasa, avand fetele acoperite cu cagule. Un politisti aflat in zona a intervenit si i-a mobilizat pe cei doi, insa... surpriza! Tinerii erau doi vloggeri din Ploiesti, cunoscuti…

- In urma cu puțin timp, un polițist din Prahova, in timp ce se deplasa spre locul de munca, pe o strada din Ploiești, a vazut 2 barbați cu fețele acoperite, care fugeau și transportau o geanta voluminoasa.Avand in vedere cele observate, omul legii s-a gandit ca este vorba despre o fapta penala,…

- Doi barbati din Bucuresti au fost retinuti, sambata, dupa ce au fost opriti in trafic de politisti la iesirea din municipiul Buzau, fiind banuiti de furt din locuinte pe raza mai multor judete, a anuntat sambata Biroul de presa al IPJ Buzau, potrivit AGERPRES. Potrivit sursei citate, din cercetari…

- Grav accident pe calea ferata langa Ploiesti, in Prahova. Doua trenuri, unul de persoane si unul privat de marfa, s-au ciocnit frontal in zona triajului. 11 oameni au fost raniti. La locul accidentului au ajuns peste 20 de ambulante si echipaje de la SMURD si decarcerare.

- Zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma accidentului produs, vineri seara, pe DN 1, intre Ploiesti si Brasov, in judetul Prahova, unde un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism care a virat de pe un drum secundar.

- O fetita de 10 ani din municipiul Braila a fost violata de doi barbati, de 20 si 30 de ani, care au ademenit-o intr-o locuinta. Cei doi au fost prinsi de politisti dupa ce mama a dus-o pe copila la spital, iar medicii au anuntat autoritatile.

- Procurorii DIICOT au facut dezvaluiri incredibile din ancheta care vizeaza un cunoscut clan de interlopi din Prahova. Opt din cei zece indivizi reținuți miercuri au fost plasați in arest preventiv. IJP Prahova a anunțat ca pentru opt persoane au fost emise mandate de arestare preventiva, iar…