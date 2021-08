Mama celor doi copii care au murit dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc este cercetata pentru ucidere din culpa, a anuntat, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti.



"La data de 18.08.2021 s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de mama minorilor decedati, sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, aceasta fiind audiata in calitate de suspecta in cauza. Din probele administrate in cauza pana in prezent a rezultat la data de 11.08.2021, minorii in varsta de doi ani, fiind lasati nesupravegheati de catre mama lor, s-au urcat pe un corp…