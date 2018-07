Stiri pe aceeasi tema

- Un pod a fost avariat, duminica dupa-amiaza, de o viitura, accesul catre zeci de locuinte din comuna prahoveana Bertea facandu-se doar pietonal, iar in mai multe localitati din judet au fost inundatii in urma ploilor torentiale. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe strada Gheorghe Doja din Ploiesti, zona Mega Image. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 67 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa strada prin loc permis. Victima a fost transportata la spital, acuzand dureri…

- Hidrologii au emis duminica avertizari cod galben de inundatii pentru rauri din 11 judete, fiind anuntate scurgeri importante pe versanti, torenti si viituri rapide. Avertizarile sunt valabile pana la ora 22.00. Sunt vizate rauri din judetele Brașov, Sibiu, Argeș, Dambovița, Prahova, Covasna, Brașov,…

- O ploaie torentiala care a durat mai bine de o ora a provocat pagube in mai multe localitati din judetul Prahova. Patru masini staționate, fara oameni inauntru au fost luate de viitura, mai multe gospodarii și drumuri au fost inundate, iar un barbat de 65 de ani a fost și el

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, la intersectia de la Lamaița. Potrivit IJP Prahova, o tanara in varsta de 24 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa prin loc marcat. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si un echipaj…

- Premeditarea actului jurnalistic ofensator este un criteriu agravant al raspunderii civile delictuale retinut de Curtea de Apel Ploiesti in stabilirea cuantumului majorat al daunelor morale fata de cel stabilit de instanta de fond in procesul dintre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si Antena 3, se arata…

- In pregatirea minivacantei de 1 Mai, hotelurile din Prahova au pregatit oferte speciale, restaurantele si parcurile de distractii fac ultimele pregatiri, iar vremea se anunta a fi perfecta pentru o minivacanta la munte. Gradul de ocupare in statiunile din Prahova se afla in acest moment la 100% in Sinaia,…

- Saptamana trecuta, joi mai exact, fata in varsta de 14 ani care locuia cu tatal sau si cu iubita acestuia parea abatuta. Ii era dor de mama plecata in Spania si, nu de putine ori, le spusese apropiatilor ca ar vrea sa mearga la ea. In ziua fatidica, pentru pustoaica totul parea sa nu mai aiba sens,…