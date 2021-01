Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi de vacanta turistii au vrut sa profite de partiile din Sinaia si au inceput sa formeze o noua coada la telegondola, dar partiile din statiune nu vor fi deschise astazi din cauza conditiilor meteo.Instalatiile de altitudine (Gondola Carp, Telescaunul&Teleschiul Soarelui) nu vor mai porni…

- Telescaunul Soarelui, Teleschiul Valea Soarelui si Gondola Carp golesc liniile si opresc functionarea, ca urmare a vremii nefavorabile care se inregistreaza duminica. „Vant puternic si depunere de chiciura pe cablurile instalatiilor de altitudine. Telescaunul Soarelui, Teleschi Valea Soarelui si Gondola…

- Violeta Stoica Iubitorii sporturilor de iarna vor avea ocazia, la acest final de saptamana, sa schieze sau sa se dea cu placa de snowboard pe partiile amenajate din Sinaia, pentru ca maine se deschide oficial sezonul de schi. Și, mai mult decat atat, se inaugureaza o noua instalație de transport pe…

- Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat, luni, pe Facebook, ca toate partiile din golul alpin vor fi deschise vineri, cand va fi inaugurat și teleschiul din Valea Soarelui."Azi am fost sus, la Cota 2000 și in Valea Soarelui. A fost o zi superba! A nins, iar peisajul este de vis! In urma discuțiilor…

- Autoritatile din Sinaia vor deschide vineri partiile situate la Cota 2000, primarul Vlad Oprea anuntand inaugurarea a doua noi trasee, dar si a unui teleschi care va deservi Valea Soarelui, informeaza Agerpres. Potrivit datelor postate, luni, de Vlad Oprea pe pagina sa de Facebook, pe munte…