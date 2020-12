Stiri pe aceeasi tema

- Sefii rafinariei Petrotel Lukoil Ploiesti, au fost achitati miercuri 9 decembrie, de Tribunalul Prahova, intr-un dosar cu prejudiciu de 1,7 miliarde de euro. Este cea de-a doua achitare dispusa de magistrati in acest dosar. Dosarul s-a rejudecat pe fond.

- Tribunalul Prahova s-a pronuntat, luni, in dosarul Romprest, 18 persoane fiind condamnate la pedepse cu inchisoarea de pana la 7 ani si 4 luni, inculpatii fiind obligati sa plateasca, in solidar cu partea responsabila civilmente SC Compania Romprest Service SA, suma de peste 19 milioane de lei catre…

- Dosarul de coruptie in care au fost trimisi in judecata fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si fiul acestuia, Vlad Cosma, se va rejudeca de la zero, in urma unei decizii a Tribunalului Prahova care a declarat nule mai multe incheieri ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Dosarul in care Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a sechestrat, violat si ucis doua tinere, este judecat intra in linie dreapta la Tribunalul Olt. Magistratii Curtii de Apel Craiova au respins contestatiile formulate de parti, iar judecata poate incepe.

- Un barbat 32 de ani, acuzat de delapidare si fals informatic a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes. M. Onisim, in calitatea sa de contabil, la un punct de lucru din Arad, al unei societati comerciale din Sebes, si-ar fi insusit peste 450.000 de lei din incasarile…

- Fostul președinte al Federației Române de Fotbal Mircea Sandu a fost trimis în judecata de procurorii DIICOT într-un dosar în care FRF ar fi fost pagubita cu aproape 800.000 de euro în cazul construirii centrului de fotbal de la Buftea. Direcția de Investigare a Infracțiunilor…

- Ce se intampla azi cu Piedone. Zi importanta astazi pentru noul primar ales al Sectorului 5. Miercuri dupa-amiaza se judeca noul termen la Curtea de Apel București in dosarul Colectiv. Cele doua judecatoare vor da astazi decizia finala. Toata lumea așteapta sa vada care va fi soarta caștigatorului de…

- La mai bine de un an de cand dosarul primarului liberal al comunei Urechesti, Nistor Bratosin, a ajuns in instanta, magistratii au dispus inceperea judecații. Pana acum, dosarul s-a aflat in fața judecatorului de camera preliminara, mai intai la Judecatoria Focșani, apoi la Tribunalul Vrancea. Magistrații…