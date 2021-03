Incendiul care a izbucnit luni seara la o hala a unei fabrici de produse din titei aflata in comuna Colceag, sat Inotesti, a fost provocat cel mai probabil de folosirea fara respectarea normelor legale a unui aparat de sudura, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. Focul a afectat generalizat o hala in care se aflau birouri si cateva utilaje, manifestandu-se violent pe o suprafata estimata la aproximativ 700 de metri patrati. In apropierea halei se aflau opt rezervoare de reziduuri petroliere, echipajele actionand concomitent pentru localizarea si lichidarea incendiului, dar…