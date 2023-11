Stiri pe aceeasi tema

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. „Decalajul puterii de cumparare se adanceste.…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor."Decalajul puterii de cumparare se…

- Muncim mai mult, dar traim mai prost și mancam mai puțin: Puterea de cumparare a romanilor, cu 56% sub media UE Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este in anul 2023, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri. Potrivit studiului…

- Romanii, in continuare mult mai saraci decat europenii: sunt cu 56% sub media UE in privinta puterii de cumparare. Studiu Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este in anul 2023, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri. Potrivit…

- Datele arata ca puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro. Cu toate acestea, romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33 „Decalajul puterii de cumparare se adanceste. In Romania, puterea medie de cumparare pe cap de…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. „Decalajul puterii de cumparare se adanceste.…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in 2023, de 7.738 euro, ceea ce ii plaseaza pe romani cu 56% sub media europeana de 17.688 euro. Doar Capitala se apropie de media europeana in privinta puterii de cumparare, in vreme ce Vaslui este la coada clasamentului, potrivit unui…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este de 7.738 de euro in 2023, ceea ce ii situeaza pe romani cu 56% sub media europeana. De asemenea, țara noastra a coborat doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. Doar Bucureștiul…