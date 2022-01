In mai multe episoade, Federația Romana de Fotbal a analizat și ”descoperit” formațiile cu cel mai bun parcurs in ultimul an calendaristic, din fiecare zona a fotbalului romanesc. Din perspectiva ”geografica” a performanței, județul nostru a prins un loc onorant, clasandu-se in primele cinci la nivel de țara, dupa o serie de analize care evidențiaza echipele cu cel mai bun parcurs in anul recent incheiat (puncte pe meci) in cele mai importante competiții ale fotbalului masculin (practic, un top 10 pentru fiecare zona competiționala: Liga 1 , Liga 2, Liga 3 , Cupa și Supercupa Romaniei, Liga Elitelor…