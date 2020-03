Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Local, la propunerea managerului spitalului, a luat decizia instituirii pretriajului obligatoriu pentru cetațenii care intra in incinta Spitalului Municipal Aiud. Ar fi suficient un singur caz cu Coronavirus și spitalul ar intra in carantina.…

- Intr-un comunicat semnat de coorodonatorul Centrului de Permanenta din Ostroveni, dr. Alin Obogeanu, se face un apel catre cei care doresc sa beneficieze de serviciile medicale ale acestei institutii sa o faca numai in cazul in care sufera de o afectiune cuprinsa in lista de urgente de ”cod verde”,…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența, convocat astazi, 12 martie 2020, in ședința extraordinara de catre primarul municipiului, Horia Tiseanu, a luat o serie de masuri pentru protejarea populației impotriva raspandirii coronavirusului.

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența a decis suspendarea activitații Bazinului de Polo din cartierul Subcetate și a Salii de Sport „Voinicilor”, in perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, funcție de evoluția situației la nivel național. De asemenea, se suspenda activitatea Teatrului…

- Ca urmare a deciziei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Ploiesti, Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a decis sa ia mai multe masuri in contextul masurilor de preventive impotriva coronavirusului. Astfel, s-a suspendat activitatea de pe Complex Hipodrom Ploiesti, cele doua reuniuni…

- Ținand cont de intrunirea și hotararea Comitetul Local pentru Situații de Urgența privind masurile de prevenire și raspandire a infecțiilor COVID 19 și totodata avand la baza Hotararea nr.8 din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Teatrul ”Toma Caragiu” si Filarmonica ”Paul Constantinescu” din Ploiesti isi suspenda activitatea pana la finele lunii martie. Decizia a fost luata, luni, 9 martie, de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, in contextul crizei provocare de coronavirus.