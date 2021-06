Fostul primar al comunei prahovene Sotrile Bogdan Davidescu, condamnat definitiv in toamna anului 2019 la inchisoare cu suspendare pentru pornografie infantila, a castigat alegerile partiale organizate, duminica, in localitate, dupa ce mandatul obtinut de de Davidescu in septembrie 2020 a fost invalidat de instanta. Potrivit datelor comunicate AGERPRES de Biroul Electoral Local, Davidescu a obtinut 844 de voturi, urmatorul clasat fiind candidatul PNL, Gabriel Brosteanu, cu 702 voturi. Ceilalti doi candidati inscrisi in cursa electorala, Ionut Catalin Mosor (AUR) si Iulian Preda (PMP), au obtinut…