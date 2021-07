Prahova: Fata de 10 ani a recunoscut că a consimţit la întreţinerea de raporturi sexuale cu 5 tineri (surse) Fata de 10 ani care a reclamat faptul ca ar fi fost agresata de trei tineri a recunoscut in timpul audierilor faptul ca a consimtit la intretinerea de raporturi sexuale orale cu cinci adolescenti intr-o baie publica din zona centrala a orasului, au declarat, duminica, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, minora a recunoscut in fata anchetatorilor si a parintilor faptul ca, in urma cu doua saptamani, a fost de acord sa intretina raporturi sexuale cu cei cinci tineri tineri cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani, ea nefiind la prima fapta de acest fel. Toti cei cinci adolescenti au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

