- La 17 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 370 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care patru sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 637 de persoane in 14 spații de pe raza județului. La nivelul…

- La 16 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 495 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 11 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 619 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 48 de persoane…

- La 14 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 908 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 23 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 668 de persoane in 14 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 13 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 1.176 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 55 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 678 de persoane in 14 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 11 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 1.778 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 88 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 690 de persoane in 14 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 10 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 2,140 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 105 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 647 de persoane in 16 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 6 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 2.771 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 140 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 615 de persoane in 13 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 5 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 3.466 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 132 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 437 de persoane in 11 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…