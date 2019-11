Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit actelor de stingere emise de Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj, incepand din data 1 noiembrie 2019 s-au inchis toate focarele de Pesta Porcina Africana (PPA) la porc domestic existente la nivel județean diagnosticate, in exploatații din localitațile Ip,…

- Aproape 4.000 de porci sunt ucisi in aceste zile intr-o ferma nou-infiintata in judetul Olt, dupa ce pesta porcina africana, semnalata in localitate, dar focarele fiind stinse intre timp, a cuprins si exploatatia.

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba este in alerta dupa ce doi porci ai unui localnic din satul Goiești, comuna Vidra sunt suspecți de infectare sau contaminare cu pesta porcina africana. Autoritațile așteapta joi rezultatele analizelor de laborator care vor confirma…

- Medicii veterinari din patru comune și personalul Direcție Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) trebuie sa recolteze probe din 5.000 de gospodarii, pana la sfarșitul lunii. Centrul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) a fost convocat zilele trecute in ședința extraordinara,…

- Ziarul Unirea Focare de PESTA PORCINA Africana in județe vecine cu Alba. DSVSA vine cu recomandari pentru populație Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba, ca urmare a confirmarii prezenței virusului Pestei Porcine Africane la porci dintr-o gospodarie din județul ...…

- Aproximativ 5.000 de porci de la o ferma din judetul Satu Mare vor fi sacrificati dupa ce a fost depistat un caz de pesta porcina africana in unitate, informeaza Institutia Prefectului, joi, printr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor…

- Judetul Salaj se afla in continuare pe lista focarelor de pesta porcina. Conform listei actualizate la inceputul acestei saptamani de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pesta porcina africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 346 de localitați din 26 de…

- Toti porcii domestici din satul aradean Cintei, comuna Zarand, vor fi sacrificati, ca urmare a existentei a trei focare confirmate si a doua suspiciuni de pesta porcina in localitatea respectiva. Potrivit unui comunicat de presa al Institutiei Prefectului Arad, in cadrul sedintei Centrului Local de…