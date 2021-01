Prahova: Drumul care leagă Sinaia de cota 1400, redeschis circulaţiei Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost redeschis, sambata, traficului rutier, la o saptamana dupa ce a fost inchis din cauza ghetii depuse pe carosabil. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, DC 134, care urca din statiunea Sinaia spre Cota 1.400, a fost redeschis circulatiei la ora 11,30. Acest tronson de drum a fost inchis duminica trecuta dupa ce, din cauza lapovitei si a ninsorii, carosabilul a fost acoperit cu un strat de gheata. "Totodata, reamintim faptul ca pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei, politistii actioneaza in dispozitivul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

