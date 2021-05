Prahova: Dosar penal după depăşirea nivelului de radioactivitate pe amplasamentul fostei rafinării Astra Ploieşti Politistii au deschis un dosar penal dupa ce pe amplasamentul fostei rafinarii Astra Ploiesti a fost depistat, vineri, un nivel ridicat de radioactivitate ca urmare a disparitiei unui paratrasnet care avea in varf un element radioactiv (cobalt).



"La data de 14 mai, politistii Sectiei de Politie nr. 4 Ploiesti au fost sesizati de catre agentii de paza ai unei societati comerciale cu privire la faptul ca un paratrasnet cu inaltimea de 30 m, care ar avea in varf un element radioactiv (cobalt), nu mai este la locul lui, existand posibilitatea ca acesta sa fie sustras sau cazut", a informat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

