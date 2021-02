Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticoruptie au solicitat Primariei Ploiesti transmiterea mai multor documente referitoare la derularea contractului de salubritate in perioada 2017-2020, au declarat, pentru AGERPRES, surse din administratia locala. Potrivit acestora, cererea procurorilor anticoruptie vizeaza transmiterea…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) anunța ca platforma pentru programare la vaccinare a fost actualizata. Astfel, inscrierile se pot face cu cel puțin 72 de ore inainte și pentru o perioada de 20 de zile. „In baza cerințelor stabilite…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore a executorului judecatoresc Nicolae Gagiu. Acesta este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de abuz in serviciu și abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, in forma…

- Potrivit unui comunicat al DNA publicat, astazi, pe site-ul instituției, COTEANU CORNEL GABRIEL, la data faptelor șef al Poliției Eforie, județul Constanța, este acuzat de luare de mita in forma continuata (17 acte materiale), instigare la fals material in inscrisuri oficiale, favorizarea faptuitorului,…

- Salvamontistii din Prahova se confrunta in fiecare sezon de iarna cu sute de amatori de expeditii montane in zone periculoase, care ignora avertizarile meteo si riscul iminent de a fi prinsi intr-o avalansa.

- „Erau o serie de acuzații care nu erau deloc evidente și clare, eu eram acuzat de luare de mita, dar in dosarul de la procuratura se spunea ca, de fapt, banii nu au ajuns la mine, ca ar fi fost luați de altcineva cu care eu n-am avut nicio legatura. Genul de dosar facut pe considerente politice," a…

- Unsprezece perchezitii au loc miercuri in Bucuresti si in Ilfov in legatura cu construirea unor imobile cu destinatia de locuinte in zona Chitila - Bucurestii Noi. Surse din ancheta afirma ca in dosar sunt vizate inclusiv Directia Generala de urbanism si amenajarea teritoriului si Serviciul de autorizari…

- sursa foto: Info Sud-Est Foștii primari ai Constanței, Radu Mazare și Decebal Fagadau, sunt cercetați penal de procurorii DNA Constanța, in doua dosare in care sunt acuzați de abuz in serviciu pentru ca ar fi vandut ilegal mai multe terenuri din Constanța. Prejudiciul calculat de procurorii Anticorupție…