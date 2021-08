Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, solicita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sa ia toate masurile care se impun in urma cazului de la Calinesti, unde un pacient in varsta de 61 de ani a murit dupa ce ar fi fost lovit de un angajat al centrului…

- Procurorii prahoveni au deschis un dosar penal si fac cercetari dupa ce un barbat in varsta de 61 de ani, internat in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti, aflat in subordinea Directiei Generale de asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, a murit. Initial, in…

- O gradina senzoriala destinata copiilor cu autism a fost amenajata la Centrului de Terapii Recuperatorii pentru Copii cu Tulburari de Dezvoltare, a informat, joi, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea. "Specialistii din cadrul Centrului de Terapii…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a alocat peste 540.000 lei pentru asigurarea hranei copiilor aflati in grija Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), precum si pentru achizitionarea de noi stimulatoare cardiace de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati, fonduri…

- Are 49 de ani si picteaza de cand se stie. Domnul Narcis este beneficiar al Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita si ii bucura pe cei din jur cu creatiile sale artistice.