Barbatul care s-a electrocutat, sambata, in comuna prahoveana Poienarii Burchi, in timp ce se afla la pescuit, a fost declarat decedat de catre medicii sositi la fata locului.



Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, victima de 47 de ani pescuia in satul Podul Valeni, pe raul Ialomita, la granita cu judetul Ilfov.



La sosirea medicilor, barbatul se afla in stop cardio-respirator si a fost supus manevrelor de resuscitare, insa ele nu au dat rezultat, astfel ca a fost declarat decedat. AGERPRES/(AS - autor: Anamaria…