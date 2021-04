Barbatul de 48 de ani acuzat de uciderea unei adolescente de 17 ani in cladirea dezafectata a fostei bai publice din municipiul Ploiesti a fost arestat preventiv, vineri, decizia instantei nefiind definitiva. Magistratii Tribunalului Prahova au admis propunerea procurorilor si au dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile a inculpatului, sub acuzatia de omor Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, Otilia Iosifescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca, din primele date ale anchetei rezulta ca victima si barbatul - care are 48 de ani, este din comuna Sirna,…