- Un barbat de 36 de ani a fost dat disparut dupa ce a plecat, sambata dupa-amiaza, dintr-un centru medical in care era institutionalizat si nu a mai revenit, potrivit Agerpres.Inspectoratul Judetean de Politie Prahova a informat ca politistii Sectiei Rurale Cocoratii Colt au fost sesizati despre…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la guverne sa tina cont in mod special de miliardul de persoane cu handicap care traiesc in lume, in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit AFP. "Pandemia amplifica inegalitatile, aducand noi amenintari. Le cer guvernelor sa puna…

- O femeie in virsta de 36 de ani, din judetul Neamt, confirmata cu noul coronavirus, dar avind si alte boli grave, a decedat. “Femeie, 36 ani, judetul Neamț.Beneficiara in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap. Data recoltarii: 02.05.2020. Data confirmarii: 04.05.2020. Data internarii:…

- V. Stoica Angajatul de la Centrul de Ingrijire și Asistența a Persoanelor Adulte cu Handicap de la Liliești – orașul Baicoi, confirmat cu coronavirus la un prim test efectuat in a doua jumatate a lunii aprilie, a fost externat ieri din Secția de Boli Infecțioase a Spitalului de Urgența Ploiești, dupa…

- DSP Argeș continua acțiunea de testare a personalului medical și a pacienților din centrele de dializa din județ. De vineri a inceput testarea la Centrul de Dializa din Campulung. Aici au fost testate, in total, 90 de persoane: 68 pacienți și 22 personal medical. Dintre acestea, o infirmiera a fost…

- Surse din spitalul MAI vorbesc despre cum a fost posibil ca peste 20 de angajați sa fie descoperiți cu COVID-19 la 5 zile dupa ce testul managerului a ieșit pozitiv.Libertatea a scris, inca de acum 5 zile, ca medicii și asistentele de la Spitalul MAI “Dimitrie Gerota” nu au fost testați pentru COVID-19.…

- Dupa distribuirea produselor de igiena catre persoanele aflate pe listele initiale, au mai ramas in stoc pachete cu acest tip de produse. Si acestea vor fi distribuite unor anumite categorii de persoane. Primaria Municipiului Deva anunta ca, in perioada 2 martie 2020 – 6 martie 2020, se primesc…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, la Parlament, ca este important ca populatia sa se informeze doar din surse oficiale si sa nu asculte ce vine din social-media. El a raspuns, astfel, informatiilor aparut pe paginile de socializare, in urma cu o zi, privind cazuri confirmate de coronavirus…