Stiri pe aceeasi tema

- „Am platit zilele trecute ajutorul pentru nou-nascuti, pentru mai multe luni restante. In acest moment, avem restante la ajutorul pentru nou-nascuti si ajutorul pentru femei insarcinate pe lunile martie, aprilie si mai. Reusim sa insanatosim bugetul in ritmul pe care ni-l permit incasarile si pana la…

- Personalul centrului de vaccinare din Carei și-a intrerupt astazi activitatea intre orele 11.00-13.00 in semn de protest fața de neplata salariilor de catre Ministerul Sanatații. Primarul municipiului Carei, Eugen Kovacs, spera intr-o deblocarea rapida a situației, astfel incat funcționarea centrului…

- Bugetul Consiliului Judetean (CJ) Prahova a fost rectificat, joi, in cadrul unei sedinte de indata, la doar doua saptamani de la aprobarea lui, pentru asigurarea sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie in cazul angajatilor de la Directia Generala de Asistenta Sociala…

- Angajatii firmei de salubritate Rosal Grup, companie care are contracte cu Primaria Ploiesti si cu administratiile locale din alte orase si comune ale judetului Prahova, au intrat din nou in greva, luni, din cauza ca nu le-au fost virate salariile de catre angajator, potrivit news.ro. In aceste…

- In Raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind procedura de acordare a eșalonarii la plata pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice și juridice, intocmit de inspectorul Florina Țeculescu și avizat de șeful Biroului „Impozite și Taxe Locale"…

- Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare pentru plata tichetelor de masa ale minerilor aflati in greva foamei la Suceava, a declarat joi prim-ministrul Florin Citu. "Prin hotarare de guvern, am alocat sumele necesare pentru plata tichetelor de masa pentru minerii care sunt astazi, erau in greva…

- Guvernul a alocat joi sumele necesare pentru plata tichetelor de masa pentru minerii care erau in greva in Suceava, scrie News.ro. ”As vrea sa mai anunt inca un lucru. Am alocat sumele necesare pentru plata tichetelor de masa pentru minerii care erau in greva in Suceava”, a anuntat premierul…

- Daca ai creante de recuperat, activitatea comerciala a firmei tale ar putea avea de suferit. Datoriile incetinesc evolutia unei companii, lucru pe care orice antreprenor ar trebui sa-l evite. Din fericire, exista si o solutie eficienta pentru aceasta problema: contactarea unui avocat din Iasi de Drept…