- Un barbat, angajat al unei firme de paza, a fost surprins, sambata, de o patrula de jandarmi in timp ce fura produs petrolier cu aspect de motorina dintr-un vagon cisterna aflat in zona statiei CF Brazi, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova.Barbatul avea pregatite mai…

- Politistii prahoveni au emis un ordin de protectie in cazul unei femei de 35 de ani care si-a agresat sotul si fiica, in acest caz fiind demarate cercetari pentru violenta in familie, a informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. "Joi, 20 februarie, in jurul orei…

- Activitați preventive in lacașe de cult Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea au desfasurat in cursul zilei de duminica 9 februarie a.c., o actiune de prevenire impotriva inselaciunilor prin metoda “Accidentul”. Actiunea s-a derulat in zona rurala din județul Vrancea ocazie…

- Doua persoane din comuna tulceana Casimcea si o femeie din judetul Constanta au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe drumul national 22, in apropierea Garii Zebil, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, potrivit Agerpres. Femeia, in…

- F.T. In noaptea de marti spre miercuri (6/7 ianuarie a.c.), o echipa formata din trei jandarmi din cadrul Postului Montan Azuga a intervenit pe Valea Azugii pentru salvarea a zece persoane care ramasesera inzapezite in trei autoturisme, in apropiere de Cabana Susai. Potrivit unui comunicat de presa…

- In perioada Sarbatorii Anul Nou, Inspectoratul de Jandarmi Judetean ,,Basarab I” Argeș va acționa cu peste 300 de jandarmi zilnic, in vederea intensificarii masurilor de ordine si siguranta publica in zona de competenta avand ca principala misiune, siguranța cetațeanului precum și misiunea de a preveni…

- Trenurile de calatori care asigura legatura intre București și Moldova circula deviat, miercuri, din cauza accidentului care a avut loc in stația Ploiești Triaj, pe ruta București - Brazi - Ram Ploiești Triaj - Ploiești Vest - Ploiești Sud (și retur), potrivit CFR, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Un angajat al CFR a fost accidentat marti, in urma tamponarii unui vagon de catre un vehicul feroviar, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Vrancea, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul s-a petrecut pe un tronson inchis circulatiei feroviare, in circumstante ce urmeaza…