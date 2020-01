Prahova: Alarmă falsă cu bombă la o rafinărie de lângă Ploieşti Un numar de 60 de politisti au intervenit, marti seara, in cazul unei alarme privind amplasarea unei bombe in incinta unei rafinarii petroliere de pe raza municipiului Ploiesti, alarma dovedita falsa ulterior, apelantul fiind identificat in mai putin de 30 de minute, informeaza reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Prahova.



"In jurul orei 19,45 am fost sesizati cu privire la amplasarea unei bombe in incinta unei rafinarii de pe raza municipiului Ploiesti. S-a constituit grupa operativa formata din aproximativ 60 de politisti, coordonati de adjunctul sefului Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

