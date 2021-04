Adolescenta de 17 ani care a fost gasita decedata la Ploiesti, dupa ce mama acesteia a anuntat disparitia sa, a fost ucisa, principalul suspect fiind retinut dupa ce si-a recunoscut fapta, urmand sa fie prezentat instantei, vineri, cu propunere de arestare preventiva. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, Otilia Iosifescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca, din primele date ale anchetei rezulta ca victima si inculpatul, care are 48 de ani, este din comuna Sirna, este casatorit si are trei copii, se cunosteau de circa un an. In ziua disparitiei fetei, cei doi ar fi convenit…