Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 13.01.2023, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a inițiat consultarea publica privind traseul autostrazii Ploiești-Brașov, astfel ca, potrivit informației transmise de CNAIR, toți cei interesați sunt invitați sa completeze un formular aici și sa consulte documentația…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționeaza sa construiasca un pasaj rutier denivelat pe drumul european, zona Metro, in locul sensului giratoriu provizoriu care face legatura cu șoseaua de centura. Deocamdata, CNAIR a lansat o licitație pentru elaborarea documentației…

- Deși a fost deschisa circulației de abia doi ani de zile, autostrada A10 Sebeș-Turda se confrunta deja cu primele probleme: pe porțiunea din zona dealului de la Paraul Iovului a aparut o alunecare de teren, existand riscul ca aceasta sa se extinda daca terasamentul se va deteriora și mai tare, scrie…

- Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, și Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au semnat, miercuri, 7 decembrie 2022, in prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, un acord de parteneriat potrivit caruia…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Consiliul Judetean Prahova au incheiat, miercuri, un acord de parteneriat potrivit caruia administratia publica judeteana va construi drumurile necesare descongestionarii circulatiei din zonele centrale ale oraselor Comarnic,…

- Implementarea investitiei se va finaliza pana in anul 2027, data limita de tragere a imprumutului fiind de 5 ani de la data semnarii contractului de finantare. Imprumutul se va trage in 5 transe a cate 10 milioane euro. Implementarea proiectului va fi asigurata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca lucrarile la podul suspendat peste Dunare de la Braila sunt in intarziere, desi constructorul si-a asumat darea in folosinta a obiectivului la sfarsitul acestui an, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și Ministerul Transporturilor au semnat azi contractul de finanțare pentru proiectul Autostrada A7 Moldova, sectorul Bacau-Pașcani. Din valoarea totala a proiectului, de peste 7,32 miliarde de lei, mai puțin de 30% provin din fonduri europene.…