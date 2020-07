Stiri pe aceeasi tema

- Prevenția a facut ”minuni” in SUA. Doua coafeze infectate cu noul COVID-19 au constinuat sa mearga la munca, trecandu-le pragul 139 de persoane, care sunt acum perfect ssanatoase. De ce niciunul dintre clienți nu a contactat virusul?

- 326 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 12.585 de teste prelucrate, iar 16 alte decese au fost raportate. 222 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Bilanțul...

- In Timiș nu a fost semnalat niciun caz nou de Covid-19, de sambata pana duminica, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica. Romania trece duminica de numarul de 18.000 de persoane infectate cu coronavirus.

- Ziarul Unirea Mesajul de ultima ora a lui Marcel Vela: ”Virusul inca nu a fost invins! Am ajuns la 16.797 de persoane infectate” Marcel Vela, ministrul de Interne, a prezentat sambata seara un nou bilanț a romanilor infectați cu noul coronavirus! Daca la ora 13:00, Guvernul informa ca sunt 16.704 persoane…

- Inca 11 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 801, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre cinci barbati si sase femei cu varste cuprinse intre 30 si 94 de ani. * Deces 791 – Barbat, 68 ani, judetul…

- SUA a trecut de pragul de 1 milion de persoane infectate cu noul coronavirus. Numarul bolnavilor decedati in doua luni din cauza noului coronavirus in Statele Unite l-a depasit pe cel al soldatilor americani ucisi in doua decenii in cursul Razboiului din Vietnam, potrivit bilantului actualizat marti…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca, de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.213 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 165 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in…

- Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 21 aprilie, pe...