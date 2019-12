Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de 11 decembrie, intre orele 17.00 – 21.00, la nivelul intregului județ Teleorman a avut loc o acțiunecu efective sporite la care au participat polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigare a criminalitații economice, arme explozivi…

- Astazi, 11 noiembrie, in intervalul orar 08.00 – 13.00, politistii rutieri din cadrul Serviciilor Rutiere Cluj si Bihor au organizat si desfasurat in comun o actiune de prevenire a accidentelor rutiere, produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza, dar si de impunere in randul conducatorilor…

- Ziarul Unirea ZECI de AMENZI aplicate de polițiștii din județul Alba transportatorilor de marfa și persoane: Acțiune a polițiștilor pentru siguranța transporturilor In perioada 13-14 noiembrie 2019, polițiștii de la ordine publica rutiera și investigații criminale din cadrul Inspectoratului Județean…

- Traumele accidentelor de circulatie sunt ireparabile! Pentru ca viteza excesiva este una dintre cauzele principale ale producerii accidentelor grave de circulatie, politistii rutieri au continuat actiunile pentru depistarea celor care apasa prea tare pedala de acceleratie. Marti, 12 noiembrie, politistii…

- Detinutii arestați preventiv sau care se afla in executarea unei pedepse privative de libertate, dar carora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, voteaza prin intermediul urnei speciale. Așa au votat astazi cele 19 persoane aflate in arestul preventiv de la Campina al Inspectoratului…

- Astazi, in intervalul orar 16:30-18:30, pe raza municipiului Ploiești, a avut loc o ampla acțiune in care au fost angrenați un numar de 223 de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, dar și 41 de jandarmi. Activitatea a fost desfașurata atat in zona intrarilor/ieșirilor din…

- Peste 24 de kilograme de carne de porc expirata au fost confiscate luni in urma unei actiuni desfasurate de politisti pentru siguranta alimentelor in mai multe chioscuri si cantine alimentare din incinta unitatilor de invatamant, a declarat presei purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes,…

- Unui politist din Paulesti i-au fost taiate cauciucurile de la autoturismul personal, in cauza fiind intocmit dosar penal pentru ultraj, informeaza, miercuri, IPJ Prahova."Cu privire la informatiile aparute in spatiul public, referitor la faptul ca unui politist din Paulesti i-au fost taiate…