- Un grup format din 13 turisti a fost recuperat, sambata, de jandarmii prahoveni de pe munte, acestia cerand ajutor dupa ce pe traseu a aparut o ursoaica cu pui. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, apelul la 112 a fost dat in jurul orei 18,00. Cei 13 turisti doreau…

- Apelul la 112 a fost dat in aceasta seara, in jurul orei 18,00. Cei 13 turisti doreau sa coboare pe traseul Jepii Mari, insa nu și-au putut continua deplasarea din cauza unei ursoaice cu pui, care le-a aparut in cale."In ciuda zgomotelor facute de turisti, ursoaica nu s-a indepartat, grupul fiind nevoit…

- Patru turiști din Ramnicu Valcea au fost gasiti pe rute diferite dupa ce s-au pierdut din cauza ceții. Unul a fost localizat pe un traseu cu nume predestinat: Valea Rea, in vrem ce ceilalți trei au fost recuperați din refugiul Viștea Mare."I-am gasit epuizati, destul de speriati, aproape in hipotermie.…

- Mai mulți americani aflați la plaja pe malul unui lac din California au dat nas in nas cu o familie de urși ieșita la scaldat. Mamiferele, o mama și cei cei trei pui ai sai, s-au balacit in apa fara sa le pese de privirile curioase ale oamenilor.

- La Refugiul Salvamont Bușteni a inceput din nou sa ninga și s-a depus deja un strat gros de zapada. La Varful Omu, mercurul din termometre a coborat la -1 grad Celsius, iar salvamontiștii au surprins imagini spectaculoase cu ninsoarea, pe care le-au postat pe internet. Zona de munte a județului Prahova…

- Chiar daca au trecut deja cateva zile din iunie, prima luna de vara calendaristica, la munte – in zona inalta – inca se vad din plin urmarile iernii. Iar o aventura pe carari de munte, fara un echipament adecvat, se poate dovedi destul de problematica. Doi tineri care au plecat, duminica, la plimbare…

- Cei doi turiști epuizați care au ramas blocați in zapada, pe Valea Cerbului din Masivul Bucegi, au fost recuperați. Salvamontistii sunt chemați la un alt caz, cu un copil implicat. Salvamontistii din...

- Turistii francezi care au ramas blocati, sambata dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi, au fost recuperati de salvamontisti si coborati in statiunea Busteni. Cei sapte turisti care au urcat pe munte fiind echipati necorespunzator (imbracaminte de strada si adidasi) intentionau sa ajunga…