Un grup de 11 turisti au ramas blocati, sambata dupa-amiaza, pe Valea Marului din Azuga, fiind recuperati cu ajutorul corzilor de salvamontistii solicitati sa intervina in acest caz. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de Ciprian Goran, din cadrul formatiei Azuga a Serviciului Salvamont Prahova, cei 11, intre care se aflau si minori, cel mai mic avand 12 ani, au plecat la plimbare in zona si s-au blocat sub o panta deasupra raului Prahova. Trei salvatori montani au intervenit pentru recuperarea turistilor, care au fost trasi cu ajutorul corzilor, niciuna dintre persoane neavand nevoie de…