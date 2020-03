Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Adrian Prisnel le-a cerut bancilor sa analizeze posibilitatea ca pentru plațile contactless sa se ridice pragul pentru care este necesara introducerea codului PIN de la 100lei la 500lei, pe perioada starii de urgența, scrie g4media.ro El a facut o solicitare catre Asociația Romana a Bancilor,…

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a anunțat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu.„Bancile au luat initiativa. Deci fiecare banca isi face propriul program urmand…

- Acesta nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta facilitate, spunand in schimb ca fiecare banca isi va instiinta clientii si debitorii in nume propriu. Banca Transilvania a anuntat deja ca extinde perioada de gratie la cardurile de credit, in timp ce CEC Bank este asteptata sa informeze…

- Reprezentantii ANPC si cei ai bancilor au analizat, marti, posibilitatea stabilirii unei strategii comune privind aplicarea prevederilor europene referitoare la anumite comisioane pentru platile transfrontaliere efectuate in interiorul Uniunii Europene si comisioanele de conversie monetara, in relatia…