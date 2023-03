Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul generat de votarea in Senat a unui prag de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu ar putea avea o soluție: Ministerul Justiției a anunțat coborarea lui extrem de mult. Inițiativa are susținerea premierului Nicolae Ciuca, președintele PNL. In noua varianta, Ministerul a anuntat ca va sustine…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei și președinte PNL, a declarat ca va susține propunerea Ministerului Justitiei privind pragul de 9.000 de lei la infractiunea de abuz in serviciu. De altfel, acesta a mai spus ca Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a fost numit sa depuna acest amendament in…

- PSD și PNL vor susține pragul de 9.000 de lei la infracțiunea de abuz in serviciu, propus de Ministerul Justiției. Anunțurile au fost facute de premierul Nicolae Ciuca și liderul social democraților, Marcel Ciolacu.

- Liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri seara, pe Facebook, ca in urma unei discuții cu liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, coaliția de guvernare iși va insuși pragul valoric propus de Ministerul Justiției pentru abuzul in serviciu.„Am luat act de raspunsul Ministerului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, solicita Ministerului Justitiei trebuie sa prezinte public "o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu". "PSD ramane consecvent si va vota in Camera Deputatilor, care este for decizional, doar ceea ce recomanda profesionistii din…

- Ministerul Justiției a transmis, luni, doua propuneri noi pentru șefia Parchetului General și la DNA: Alex Florența, respectiv Marius Voineag, propunerile Ministerului Justiției. Președintele Klaus Iohannis are decizia definitiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca incepe astazi o vizita de lucru de doua zile in Egipt. In prima zi sunt programate convorbiri cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, precum și o intalnire cu reprezentanți ai comunitații romanești din Egipt și cu cetațeni egipteni care au studiat in Romania, informeaza…

- Romania are avantajul conectivitații peste nivelul mediu european și al costurilor reduse, insa ponderea celor care utilizeaza aceste oferte este sub media europeana, mai puțin de 30% din populația Romaniei are competențe digitale de baza, a spus ieri la o conferința de profil președintele Comisiei…