Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au sugerat Israelului sa amane lansarea ofensivei terestre impotriva gruparii Hamas in Fasia Gaza, in speranta ca s-ar putea da astfel mai mult timp negocierilor pentru eliberarea celor peste 200 de ostatici detinuti de gruparea islamista.

- Vizita presedintelui american, Joe Biden, miercuri in Israel a avut loc la o zi dupa ce bombardarea unui spital din Fașia Gaza, care a ucis sute de palestinieni, a devenit rapid un punct nevralgic in lumea araba. Biden a venit pentru a sustine lupta Israelului impotriva Hamas si pentru a oferi ajutor…

- Lucrurile se complica in Israel. La o saptamana dupa declanșarea razboiului, țara nu vrea sa cedeze, ci din contra, pregatește o lovitura. Armata israeliana a anunțat in urma cu doar cateva ore ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri operationale ofensive, informeaza…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…

- Statele Unite și-au evacuat ambasada din Beirut și ii sfatuiesc pe toți cetațenii americani sa paraseasca Libanul, transmite postul israelian de televiziune i24NEWS.Organizația terorista libaneza Hezbollah, legata de Iran, a lansat miercuri un atac la granița de nord a Israelului, folosind, se pare,…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu – afectat de unul dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii – a adus in discuție posibilitatea de a intra in Gaza. Președintele Biden nu l-a avertizat sa nu faca…

- Atat Israelul, cat și Statele Unite au știut ca un atac al Hamas era posibil sau chiar probabil, dar nu a existat nicio imagine clara a situației și niciun avertisment tactic specific. Cert este ca ziua de sambata ar putea schimba abordarea strategica generala a Israelului fața de Hamas și Fașia Gaza,…

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…