Stiri pe aceeasi tema

- Psihodrom Records, casa independenta de discuri fondata la Timișoara anunța lansarea celei de-a treia compilații realizata de artiști ai muzicii electronice contemporane. Aceasta conține exclusiv...

- Premierul Florin Cițu a vorbi, astazi, la Timișoara despre viitorul colaborarii cu USR PLUS dupa ce a fost depusa moțiunea de cenzura impotriva sa. ”Știți cum este, aici nu e vorba de moțiune. Moțiunea bine-nțeles, am crezut ca nu se va mai intampla in Romania sa fie un al doilea Dragnea. Exemplul Dragnea…

- Puba Hromadka , unul din intemeietorii festivalului internațional de jazz de la Garana, lanseaza primul sau album de autor la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare marți 7 septembrie, de la ora 18, la Casa Artelor din Timișoara. Component al formaților Clasic XX și Gramophon, artistul a fugit…

- 800 de noi insoțitori de bord urmeaza sa fie angajați pana in decembrie 2021 București, 19 august 2021: Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi lansarea celei mai mari caravane de recrutare a insoțitorilor de bord, cu obiectivul de a angaja 800 de noi insoțitori…

- Viața publica a luat-o razna in filiale. Nu ca pana acum lucrurile ar fi fost extraordinare, insa, acum, nu mai exista o soluție privind o minima integritate. La o filiala județeana a unui partid aflat la putere, alegerile interne s-au lasat cu violențe fizice grave care in orice țara europeana ar duce…

- Formația Pragu’ de Sus a lansat un nou single care poarta numele de Ieși de dupa perdea, filmarile și producția video a acestuia fiind realizate de Roby Batique, Que Production.Formația alcatuita din Calin Barcean – vocal, chitara electrica, claviaturi., Florin Demea – chitara electrica, Costel Rasuceanu…

- Uber se lanseaza joi in Oradea, acesta fiind al unsprezecelea oras din Romania in care aplicatia este disponibila si al treilea din vestul tarii, dupa Timisoara si Cluj-Napoca, a anuntat compania. "Uber se lanseaza in oras cu UberX, cel mai utilizat serviciu al companiei, care ofera acces…

- Arhitectura reprezinta un act de cultura de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale si ecologice. In vederea intensificarii și consolidarii dimensiunii culturale a arhitecturii, adaptarea educatiei de arhitectura la tendintele mediului socio-economic si cultural e vitala, laolalta…