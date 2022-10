Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul.„Aceste teritorii sunt parti inseparabile ale Federatiei Ruse si securitatea lor este asigurata la acelasi nivel ca restul teritoriului Rusiei”,…

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…

- Consiliul Federatiei, camera superioara a Parlamentului rus, a aprobat marti, 4 octombrie, incorporarea a patru regiuni ucrainene in Federatia Rusa, ceea ce inseamna ca Moscova este pe cale sa incheie anexarea formala a teritoriilor capturate in cele sapte luni de razboi, transmite Reuters și Agerpres…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretele pentru anexarea regiunilor Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson. Decretele vor fi ratificate in Duma de Stat, iar apoi ele vor fi considerate, de catre Moscova, teritorii ale Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Orice acțiune a forțelor ucrainene ramase in regiunea Zaporojie va fi considerata ”agresiune impotriva Rusiei”, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia, a transmis joi un responsabil prorus numit de Moscova in administrație, care a cerut Kievului sa-și retraga imediat armata de acolo, informeaza…

- Miercuri, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Occidentul nu poate oferi lumii propriul model de viitor si ca in prezent se formeaza o noua ordine mondiala, o alternativa la lumea unipolara existenta pana acum, o noua ordine mondiala care va fi, spune el, „mai justa si mai orientata social”,…