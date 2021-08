Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Victor Vlad Cornea si grecul Petros Tsitsipas au castigat titlul in proba de dublu a turneului challenger de la Praga, dotat cu premii totale de 31.440 de euro, sambata, dupa ce i-au invins in finala pe cehii Martin Krumich/Andrew Paulson cu 6-3, 3-6, 10-8. Acesta este…

- Noi destinații preferate de romani intra pe lista statelor din zona roșie. Este vorba despre SUA, Turcia, Israel și Muntenegru care trec din zona galbena in cea roșie, ceea ce inseamna ca persoanele care vor reveni in țara din aceste destinații vor trebui sa intre in carantina pentru 14 zile daca nu…

- Regatul Unit, in care campania de vaccinare a debutat inainte de cea din Uniunea Europeana, a ajuns la un procentaj de imunizare de aproape 60 la suta din populatie, sub valorile inregistrate in Malta, Belgia, Spania, Portugalia, Danemarca si Irlanda.

- Romania este o țara foarte atractiva pentru deșeurile diferitelor țari din Europa precum Grecia, Bulgaria, Turcia, Belgia, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Austria, Cehia sau Slovacia, fiind o țara ținta pentru gunoaiele Europei, situație in care oamenii legii din cadrul Poliției de Frontiera…

- "Marile orase balneare din Europa", bijuteriile hidroterapiei europene foarte la moda intre inceputul secolului XVIII si inceputul secolului XX, au fost incluse sambata in lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, informeaza AFP. Sapte tari care au depus dosare de inscriere pentru 11 dintre orasele…

- Zece filme din tari ca Cehia, Belgia, Franta, Marea Britanie si Portugalia au fost selectate in competitia de scurtmetraj international a Festivalului International de Film Independent Anonimul 2021.

- Pandemia a schimbat percepția romanilor privind traiul in mediul rural, iar 62% spun acum ca s-ar muta la țara, in anumite condiții, in decurs de un an sau doi, potrivit unul sondajului "Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat de Kantar, citat de Agerpres și news.ro.Conform…

- Un container cu noua tone de deseuri din Marea Britanie, aduse fara respectarea prevederilor legale, a fost descoperit de joi in Portul Constanța, informeaza Poliția de Frontiera Romana . La control, lucratorii vamali au constatat faptul ca marfa din container nu corespunde cu datele declarate in documentele…