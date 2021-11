Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi seara, ca vacanta elevilor nu va fi prelungita, iar cursurile se vor relua fizic, acolo unde acest lucru va fi posibil. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60% in randul personalului scolii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60- in randul personalului scolii pentru ca orele sa se poata desfasura cu prezenta fizica. Decizia finala va fi anuntata in cursul zilei de vineri. Sorin Cimpeanu a precizat ca 54- dintre scolile…

- Rata de vaccinare in randul personalului școlii va fi criteriul dupa care autoritațile vor stabili daca elevii vor reveni la școala cu prezența fizica sau vor invața in online, a anunțat joi președintele Klaus Iohannis. Intr-un raspuns oficial la scurt timp dupa declarația președintelui, Sorin Cimpeanu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%, dar o decizie finala va fi comunicata vineri. “Conform discutiilor de pana acum, se contureaza un prag de vaccinare…

- Pragul de vaccinare pentru ca scolile sa poata functiona in format fizic ar putea fi de 60 , insa decizia finala va fi comunicata vineri, 5 noimebrie. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat joi, 4 noiembrie, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%. O decizie finala va fi comunicata vineri, a tramis ministrul.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca de saptamana viitoare, dupa ce elevii vor reveni din vacanța, vor fi deschise școlile in funcție de situația epidemiologica, dar și in funcție de gradul de vaccinare al personalului. Președintele a spus ca experții „vor discuta și maine se va emite ordinul…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, joi, o sedinta de lucru privind inceperea noului an scolar, la care au participat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Dupa ședința, șeful statului a facut o declarație de presa.