Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de praf saharian in Romania! Conform unui comunicat emis astazi de ANM, a fost lansata o alerta. Specialiștii spun ca modificarile modelelor de circulație asociate cu schimbarile climatice, sunt cauza acestor fenomene. Majoritatea, din pacate, au dus la o creștere a frecvenței și intensitații…

- O masa de aer incarcata cu particule de praf saharian a ajuns in Romania și se extinde din zona Moldovei catre sudul țarii, conform meteorologilor. Administratia Nationala de Meteorologie a transmis, joi, ca circulatia generala a aerului dinspre est catre vest-sud-vest a favorizat transportul unei mase…

- O explicatie stiintica a cesei albicioase care a cuprins Iasul este pe pagina de Facebook Meteo Moldova "O atmosfera interesanta deasupra Moldovei pe parcursul zilei de azi. Orizontul opac si cerul cu aspect laptos ne lasa sa intelegem ca avem de a face cu un transport de praf de origine continentala…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-08-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor si hartii; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Vremea se schimba radical in Romania. Meteorologii anunța ca duminica vremea se strica in cea mai mare parte a țarii. Specialiștii au emis doua avertizari, cod galben și cod portocaliu de instabilitate, valabile pana luni. Codul galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata este valabil 24…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele ce urmeaza. Romanii nu mai suporta valul de caldura și așteapta cu nerabdare vești mai bune. Cat mai continua canicula pe teritoriul nostru? Meteorologii vin cu o avertizare crunta. Temperaturile inregistrate…

- Meteorologii anunța ca din 14 iulie in Romania vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in unele zone pana la 34 de grade Celsius. Valul de canicula va fi intens și persistent, cu puține ploi de vara, conform prognozei emise de ANM pentru perioada 11 - 24 iulie. Fii la curent…

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben, valabila pentru 14 județe din Romania. Meteorologii anunța vant puternic in cea mai mare parte a Moldovei, in sud-estul Transilvaniei, precum și in Carpații de Curbura și local in Carpații Meridionali.